Зранку Росія вдарила по двох селищах Херсонщини: 6 постраждалих, серед них троє дітей
Від самого ранку неділі, 27 липня, російські війська б’ють по Херсонщині. У селищі Комишани постраждали 4 людей, серед них - троє дітей, а у селищі Приозерне поранення дістала ще одна людина
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Під ударом ворога опинилось селище Комишани, постраждала родина, серед них - двоє дітей.
За даними ОДА, вибухову травму, поранення обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик.
У доньки - вибухова травма та струс головного мозку. В сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги, поінформували в адміністрації.
Також серед постраждалих - жінка, 75 років. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.
Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Згодом стало відомо про ще одного постраждалого у Комишанах. Через ранковий обстріл вибухову травму та контузію отримав 16-річний хлопець. Він самостійно звернувся до лікарні за допомогою.
Водночас, внаслідок російського удару, у селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу.
- Уранці 28 липня російська окупаційна армія вдарила по передмістю Херсона. Унаслідок цього постраждали три людини.
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