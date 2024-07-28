Зранку Росія вдарила по двох селищах Херсонщини: 6 постраждалих, серед них троє дітей

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Під ударом ворога опинилось селище Комишани, постраждала родина, серед них - двоє дітей.

За даними ОДА, вибухову травму, поранення обличчя, тулуба, рук та ніг дістала 32-річна жінка. Також постраждали її діти: 10-річна дівчинка та 15-річний хлопчик.

У доньки - вибухова травма та струс головного мозку. В сина діагностували ще й травму живота та поранення ноги, поінформували в адміністрації.

Також серед постраждалих - жінка, 75 років. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

Усіх потерпілих шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого у Комишанах. Через ранковий обстріл вибухову травму та контузію отримав 16-річний хлопець. Він самостійно звернувся до лікарні за допомогою.

Водночас, внаслідок російського удару, у селищі Приозерне вибухову травму та контузію дістала 65-річна жінка. Лікарі надали їй необхідну допомогу.