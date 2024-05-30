Армія РФ після паузи почала штурмувати острів Нестрига на Херсонщині, - Плетенчук

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Маємо 19 спроб штурмів, що доволі багато. З них 12 - на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше - у районі Старомайорського. Так само на Лівобережжі було 7 спроб штурмів, з них був навіть на острів Нестрига, та 6 - на Кринки", - сказав він.

За словами Плетенчука, загострення на лінії фронту пов’язане з підготовкою до Саміту миру щодо України, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Тому Росія прагне здійснити ескалацію.

"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов’язано це в першу чергу з тим, що йде підготовка до Саміту миру. І це для росіян традиційний спосіб впливати в геополітиці", - наголосив речник Сил оборони Півдня.