Росіяни намагалися штурмувати острів Нестрига, використовуючи гідроцикл, - Плетенчук
Російські військові намагалися атакувати острів Нестрига на Херсонщині та для штурму використовували гідроцикл
Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"Вони вже гідроцикл застосували, це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із засмагою синього кольору на березі цього острова лише зростає, тому що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита місцина і там це набагато складніше", - сказав він.
Також Плетенчук зазначив, не виключено, що ворог повторюватиме й посилюватиме спроби штурму завдяки збільшенню одиниць техніки.
"Тому що для них це і в пропагандистському сенсі втрата, і в тактичному. Тому що це правий берег. І вони собі хочуть такий собі маленький плацдарм там", - зауважив він.
Водночас начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня додав, загарбники обстрілюють КАБами населені пункти правобережжя Херсонщини. За його словами, "ситуація там складна, але контрольована".
- 7 травня Плетенчук повідомив, що наразі ворог не використовує в повному обсязі Кримський міст для логістики.
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