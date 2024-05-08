Росіяни намагалися штурмувати острів Нестрига, використовуючи гідроцикл, - Плетенчук

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Вони вже гідроцикл застосували, це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із засмагою синього кольору на березі цього острова лише зростає, тому що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита місцина і там це набагато складніше", - сказав він.

Також Плетенчук зазначив, не виключено, що ворог повторюватиме й посилюватиме спроби штурму завдяки збільшенню одиниць техніки.

"Тому що для них це і в пропагандистському сенсі втрата, і в тактичному. Тому що це правий берег. І вони собі хочуть такий собі маленький плацдарм там", - зауважив він.

Водночас начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня додав, загарбники обстрілюють КАБами населені пункти правобережжя Херсонщини. За його словами, "ситуація там складна, але контрольована".