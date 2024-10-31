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Армія РФ щодня втрачає близько 200 осіб на трьох напрямках, - ОТУ "Луганськ"

Дар'я Куркіна
31 жовтня, 2024 четвер
22:25
Війна з Росією полонені окупанти

На Краматорському, Торецькому та Сіверському напрямках російські окупанти щодня втрачають близько 200 військових вбитими та пораненими

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Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері "Суспільне. Студія".

За її словами, повітряно-десантна дивізія центрального військового округу РФ перебуває в районі Часового Яру, коли на Торецькому напрямку стоять мотострілецькі бригади цього ж округу.

"Вони зараз щоночі фактично заводять особовий склад на передові позиції, поповнюючи втрати в живій силі. В зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" щодня вони втрачають вбитими і пораненими приблизно 200 осіб", - розповіла Бобовнікова.

Також речниця зауважила, на цих ділянках фронту воюють кадрові бригади окупантів із хорошим оснащенням. Водночас українським Силам оборони вдається утримувати позиції та відбивати атаки РФ.

"Оскільки це кадрові бригади, вони наповнюються контрактниками. Відповідно, вони проходять якесь навчання. Ми можемо судити з того як вони воюють про те, що навчання їхня дуже слабке, однак зі слів полонених, вони його все ж таки проходять. Вони мають гарний захист, антидронові плащі подекуди, під прикриттям яких заходять на передові позиції. Не можна сказати, що це обірванці чи погано оснащені, ні. Це кадрові підрозділи, і ми маємо справу із сильним ворогом", - додала вона.

  • 30 жовтня речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що Силам оборони вже тривалий час вдається стримувати просування ворога на Торецькому напрямку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Краматорськ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Торецьк
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