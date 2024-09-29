Армія РФ увечері обстріляла з артилерії Нікополь: є загибла, двоє постраждалих
Увечері 29 вересня російський ворог двічі вдарив з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинула жінка, двоє постраждалих
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Так, окупанти двічі ввечері вдарили по Нікополю з артилерії. Унаслідок цього загинула 80-річна жінка. Крім цього, постраждав чоловік - його госпіталізували.
"Територію міста ще обстежують. Серед пошкодженого на зараз - багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні.
Уже пізніше ворог випустив по місту понад пів десятка артилерійських снарядів. Через це постраждала 69-річна жінка. У неї акубаротравма та осколкове поранення.
-
Уранці неділі, 29 вересня, російські окупанти завдали низки ударів по місту Запоріжжя. В результаті обстрілу поранень зазнали щонайменше тринадцятеро людей, серед них є підліток.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе