Армія РФ увечері обстріляла з артилерії Нікополь: є загибла, двоє постраждалих

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, окупанти двічі ввечері вдарили по Нікополю з артилерії. Унаслідок цього загинула 80-річна жінка. Крім цього, постраждав чоловік - його госпіталізували.

"Територію міста ще обстежують. Серед пошкодженого на зараз - багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні.

Уже пізніше ворог випустив по місту понад пів десятка артилерійських снарядів. Через це постраждала 69-річна жінка. У неї акубаротравма та осколкове поранення.