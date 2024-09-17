Армія РФ вдарила КАБами по Глухову на Сумщині: постраждали батько й син

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 10:00 окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру міста Глухів Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки. Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.