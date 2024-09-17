Армія РФ вдарила КАБами по Глухову на Сумщині: постраждали батько й син
Уранці 17 вересня російський ворог завдав ударів керованими авіабомбами по місту Глухів Сумської області. Унаслідок атаки постраждали батько та син
Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.
Зазначається, що близько 10:00 окупанти скинули, за попередніми даними, три керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру міста Глухів Шосткинського району.
Унаслідок атаки ворога отримали поранення батько та син, яким 64 та 34 роки. Також пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу", - йдеться у повідомленні.
- Російська окупаційна армія вдень 17 вересня завдала повторних ударів по енергетичних об'єктах Сумської області. У місті зафіксували 4 вибухи.
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