Армія РФ вдарила по Ізюмському району Харківщини: двоє потерпілих

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також постраждав 48-річний чоловік, у нього осколкові поранення ніг.

"Окупанти вдарили по с. Богуславка Борівської громади Ізюмського району. Станом на зараз двоє цивільних потерпілих: чоловік 48 років з уламковими пораненнями ніг та жінка 70 років, яка госпіталізована у важкому стані", - написав голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що ліквідація наслідків триває.