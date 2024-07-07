Армія РФ вдарила по Ізюмському району Харківщини: двоє потерпілих
Ввечері неділі, 7 липня, армія РФ вдарила по селу Богуславка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 70-річна жінка госпіталізоана у важкому стані
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також постраждав 48-річний чоловік, у нього осколкові поранення ніг.
"Окупанти вдарили по с. Богуславка Борівської громади Ізюмського району. Станом на зараз двоє цивільних потерпілих: чоловік 48 років з уламковими пораненнями ніг та жінка 70 років, яка госпіталізована у важкому стані", - написав голова ОВА.
Синєгубов зазначив, що ліквідація наслідків триває.
- 6 липня близько 11:15 росіяни здійснили артобстріл по селу Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківщини. Внаслідок атаки у власному дворі загинув чоловік, його жінку поранено.
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