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Армія РФ вдарила по Ізюмському району Харківщини: двоє потерпілих

7 липня, 2024 неділя
18:39
Війна з Росією Вибух

Ввечері неділі, 7 липня, армія РФ вдарила по селу Богуславка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 70-річна жінка госпіталізоана у важкому стані

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також постраждав 48-річний чоловік, у нього осколкові поранення ніг.

"Окупанти вдарили по с. Богуславка Борівської громади Ізюмського району. Станом на зараз двоє цивільних потерпілих: чоловік 48 років з уламковими пораненнями ніг та жінка 70 років, яка госпіталізована у важкому стані", - написав голова ОВА.

Синєгубов зазначив, що ліквідація наслідків триває.

  • 6 липня близько 11:15 росіяни здійснили артобстріл по селу Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківщини. Внаслідок атаки у власному дворі загинув чоловік, його жінку поранено.
Теги:
Україна
військові
російська армія
окупанти
Харківщина
воєнні злочини Росії
Олег Синєгубов
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