Російська армія вдарила з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині: загинув чоловік, його дружину поранено
6 липня близько 11:15 росіяни здійснили артобстріл по селу Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківщини. Внаслідок атаки у власному дворі загинув чоловік, його жінку поранено
Про це повідомляє Харківська облпрокуратура та поліція області.
За даними слідства, 6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка, внаслідок чого загинув 47-річний чоловік, який в момент обстрілу знаходився на території домоволодіння в господарчій споруді.
Його дружину з уламковими пораненнями доставили в лікарню.
На місце влучання ворожого боєприпасу оперативно прибули слідчі, вибухотехніки. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.
Поліція вилучила уламки та залишки боєприпасів для подальшого встановлення виду зброї, з якої росіяни вбили та поранили мирних мешканців. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv
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