Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Російська армія вдарила з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині: загинув чоловік, його дружину поранено

Російська армія вдарила з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині: загинув чоловік, його дружину поранено

6 липня, 2024 субота
16:22
Війна з Росією

6 липня близько 11:15 росіяни здійснили артобстріл по селу Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району Харківщини. Внаслідок атаки у власному дворі загинув чоловік, його жінку поранено

Зміст

Про це повідомляє Харківська облпрокуратура та поліція області.

За даними слідства, 6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка, внаслідок чого загинув 47-річний чоловік, який в момент обстрілу знаходився на території домоволодіння в господарчій споруді. 

Його дружину з уламковими пораненнями доставили в лікарню.

На місце влучання ворожого боєприпасу оперативно прибули слідчі, вибухотехніки. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

Поліція вилучила уламки та залишки боєприпасів для подальшого встановлення виду зброї, з якої росіяни вбили та поранили мирних мешканців. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

  • У суботу, 6 липня, російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпровщини, внаслідок чого загинула 65-річна жінка та пошкоджено цивільну інфраструктуру.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
Читайте також:
5 липня, 2024 п'ятниця
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
Денніс Френсіс
5 липня, 2024 п'ятниця
Сподіваємося, що РФ вирішить вивести війська з України до вересня цього року або раніше, – голова ГА ООН
Володимир Путін
5 липня, 2024 п'ятниця
Путін вимагає від України капітуляції для припинення вогню, – ISW
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
6 липня
17:53
Огляд
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Дипломат Ребров, "боягуз Ломаченко" і виступ тенісисток на Вімблдоні: головні новини українського спорту за тиждень
17:47
олімпіада 2024
Російські борці відмовилися їхати на Олімпіаду-2024 в Парижі
17:44
Евакуація
За тиждень з прифронтових районів Донеччини евакуювали 1325 цивільних, серед них 35 дітей
17:30
Ексклюзив
Українське правосуддя не здатне навіть почати розгляд по справі Януковича та 10 осіб, які причетні до злочинів Майдану, - адвокат Титич
16:52
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 83 боєзіткнення. Ворог концентрує зусилля на Лиманському і Покровському напрямках
16:40
Нова пошта відкрила 100-те відділення в Європі у французькій Ніцці
16:33
Інтерсіті
Збільшення поїздів та горизонту бронювання: Укрзалізниця розширює можливості для військових
16:24
Оновлено
Коли почнуться відключення світла 6 липня: уточнення від Укренерго
16:16
сектор Гази
ХАМАС схвалив підтримувану США угоду щодо перемир'я в Газі, відмовившись від вимоги до Ізраїлю повністю припинити вогонь
16:01
OPINION
на фото: Вікторія Сюмар
Британія почервоніла?
15:54
Естонія передала Україні ЗРК Mistral і ракети до них
15:51
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Найруйнівнішими для Часового Яру є ворожі вогнеметні системи, - пресслужба 24-ї ОМБр
15:35
Володимир Зеленський
Від початку тижня Росія застосувала по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
15:16
Митрополит Будапештський та Угорський РПЦ Іларіон (Григорій Алфеєв)
Керівник РПЦ в Угорщині спав в одному ліжку зі своїм 18-річним помічником, але запевняє, що до інтиму ніколи не доходило
15:14
відключення електроенергії
У Києві відновили дві третини власних генеруючих потужностей після ворожих обстрілів
15:12
Володимир Зеленський та Джо Байден
У Білому домі не відкидають можливості зустрічі Байдена із Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні
15:00
Ексклюзив
Ціни на пальне, АЗС
"Мене дивує хайп навколо цієї теми": директор "Консалтингової групи А-95" Куюн про підвищення акцизу на пальне
14:49
На Чернігівщині виявили та знешкодили бойову частину ворожого "шахеда"
14:46
Росія вдарила по Нікопольщині, вбивши 65-річну жінку
14:41
Майк Геслін
Зірка серіалу "Левиця" 30-річний Майк Геслін помер внаслідок хвороби серця
14:31
світло
У Ростовській області РФ ввели графіки відключень світла: росіяни скаржаться, що не можуть приготувати їсти або ввімкнути кондиціонер
14:24
Ексклюзив
У цій хвилині ситуація нульова, але варто підготуватися до можливих дій: політик Борусевич про блокаду кордону польськими аграріями
14:16
Ексклюзив
Путін
Путін намагатиметься вибудувати дуже важливу для нього лінію: політолог Морозов про саміт БРІКС
14:03
Угорщина
Угорщина пояснила причину скасування візиту очільниці МЗС Німеччини Бербок до Будапешту
14:02
OPINION
Вадим Денисенко
Парад мирних договорів. Що далі?
13:53
Окупанти обстріляли зі "смерчів" два населених пункти Донеччини: щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені
13:50
До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю
До Білорусі вперше прибув літак з військовими Китаю
13:50
Сільвіо Берлусконі
Найбільший у Мілані аеропорт Мальпенса назвуть на честь експрем'єра Італії і друга Путіна Берлусконі
13:39
VPN-сервіс
У Росії посилюють блокування VPN-сервісів для стеження за громадянами в інтернеті, - британська розвідка
13:34
У селищі на Херсонщині росіяни пошкодили газогон: 700 будинків залишалися без газу
13:21
Російському генералу Кобилашу, який родом з Одеси, повідомили про підозру
Наказав вдарити ракетами по ЖК "Тірас" у рідному місті: російському генералу Кобилашу, який родом з Одеси, повідомили про підозру
13:17
фітнес урод з одеси
В Одесі тренер з фітнесу не пустив військових до тренажерного залу й став бажати їм смерті: "Щоб ви там усі здохли"
12:59
Окупанти в Криму бояться "ударного кулака" ЗСУ, тому щодня нарощують оборонні позиції вздовж узбережжя
12:43
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Туреччина запропонувала створити мирну платформу, аби покласти край війні в Україні
12:33
OPINION
Микола Княжицький
Пан і його слуга в Кремлі
12:10
Суспільство
Люди не повинні бігати та розшукувати, де б зарядити телефон чи гаджети: керівник Київщини просить повідомляти йому, якщо не працює пункт незламності
12:01
OPINION
Богдан Данилишин
Бюджетна декларація та середньострокові орієнтири економічного розвитку
11:43
На Закарпатті медики врятували жінку, в якої сталася внутрішня кровотеча
"Дві години везли до Донецька": в окупованому Маріуполі загинула дитина через відсутність інфекційного відділення
11:32
Інтерв’ю
Костянтин Корсун
Чи ТЦК будуть стежити за банківськими рахунками українців. Розмова з експертом із кібербезпеки Костянтином Корсуном
11:11
обмін полоненними, полон
Зеленський сказав, скільки всього громадян Україна повернула з російського полону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV