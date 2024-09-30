Армія РФ вдарила по Мирнограду на Донеччині: є загиблий і поранений
Російська окупаційна армія у понеділок, 30 вересня, обстріляла місто Мирноград Донецької області. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалий
Про це повідомляє ДСНС.
Унаслідок російського удару по місту Мирноград Покровського району одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Також пошкоджені два багатоквартирні будинки.
За попередньою інформацією, травмований отримав осколкове поранення ноги та потребував допомоги. Фельдшер аварійно-рятувального відділення наклав турнікет та бандаж, зупинивши кровотечу. Після надання допомоги, чоловіка перевезли до медустанови. Лікарі оцінили його стан як середньої тяжкості.
- 28 вересня російські війська вдарили по крамниці у селі Ясенове Донецької області, унаслідок чого загинули дві людини.
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