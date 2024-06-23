Армія РФ за добу війни втратила 15 танків, 61 артсистему і понад 1200 військових
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1270 військових і десятки одиниць техніки російської окупаційної армії
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 534 360 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8019 (+10) од,
- бойових броньованих машин - 15 398 (+15) од,
- артилерійських систем – 14 195 (+61) од,
- РСЗВ – 1108 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 863 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 355 (+50) од,
- крилатих ракет ‒ 2321 (+13) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 248 (+44) од,
- спеціальної техніки ‒ 2377 (+8) од.
22 червня російська окупаційна армія щонайменше 4 рази атакувала Харків, випустивши запустив по цивільних людях УМПБ Д-30. Ворог ударив по житловому будинку та виробничому підприємству, унаслідок чого є загиблі й поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе