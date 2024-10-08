Армія РФ за добу втратила засіб ППО, 7 танків і 1340 військових
За минулу добу 7 жовтня російська окупаційна армія втратила 1340 військових, засіб ППО та десятки одиниць своєї техніки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.24 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 662970 (+1340) осіб;
- танків – 8940 (+7) од.;
- бойових броньованих машин – 17740 (+30) од.;
- артилерійських систем – 19203 (+47) од.;
- РСЗВ – 1223 (+0) од.;
- засоби ППО – 973 (+1) од.;
- літаків – 368 (+0) од.;
- гелікоптерів – 328 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16686 (+43).;
- крилатих ракет – 2618 (+3).;
- кораблів /катерів – 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26185 (+83) од.;
- спеціальної техніки – 3373 (+9).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Зазначимо, що на території нафтового термінала у тимчасово окупованій Феодосії в Криму, який вночі 7 жовтня успішно атакували Сили оборони України, була система ППО "Панцир-С1".
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