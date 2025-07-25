Атака дронів у Росії: у Ставропольському краї, імовірно, атаковано хімзавод, паралізовано роботу одразу 8 аеропортів

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцевих мешканців та офіційні джерела.

Ростовська область

У місті Новочеркаськ знову повідомляють про масову появу дронів і вибухи. Місцеві жителі чули гучні звуки та бачили спалахи в небі.

Краснодарський край

Влада регіону підтвердила пошкодження приватних домоволодінь у Темрюкському та Слав’янському районах через падіння уламків дронів.

У станиці Курчанській уламки вибили вікна в двох будинках. У Слав’янську-на-Кубані також пошкоджено вікна в одному з приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Ставропольський край

У Невинномиську мешканці повідомили про вибухи та атаку безпілотників на хімічний завод.

"Невинномиський Азот" — підприємство з виробництва аміаку та азотних добрив, що входить до групи "ЄвроХім". Офіційного підтвердження удару наразі немає, однак мер міста заявив про 37 "прильотів" без втрат і без значних руйнувань.

СКФО (Північний Кавказ)

Голова Північної Осетії Сергій Меняйло повідомив про введення плану "Ковер" у республіці та інших регіонах СКФО через загрозу атаки БПЛА.

Закриття аеропортів

Через ситуацію з безпілотниками тимчасово не працюють аеропорти у Владикавказі, Грозному, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі — про це повідомила Росавіація.