Атака дронів у Росії: у Ставропольському краї, імовірно, атаковано хімзавод, паралізовано роботу одразу 8 аеропортів
У ніч на 25 липня в низці регіонів Росії зафіксовано атаки безпілотників. У Невинномиську мешканці повідомили про вибухи та атаку безпілотників на хімічний завод
Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцевих мешканців та офіційні джерела.
Ростовська область
У місті Новочеркаськ знову повідомляють про масову появу дронів і вибухи. Місцеві жителі чули гучні звуки та бачили спалахи в небі.
Краснодарський край
Влада регіону підтвердила пошкодження приватних домоволодінь у Темрюкському та Слав’янському районах через падіння уламків дронів.
У станиці Курчанській уламки вибили вікна в двох будинках. У Слав’янську-на-Кубані також пошкоджено вікна в одному з приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Ставропольський край
У Невинномиську мешканці повідомили про вибухи та атаку безпілотників на хімічний завод.
"Невинномиський Азот" — підприємство з виробництва аміаку та азотних добрив, що входить до групи "ЄвроХім". Офіційного підтвердження удару наразі немає, однак мер міста заявив про 37 "прильотів" без втрат і без значних руйнувань.
СКФО (Північний Кавказ)
Голова Північної Осетії Сергій Меняйло повідомив про введення плану "Ковер" у республіці та інших регіонах СКФО через загрозу атаки БПЛА.
Закриття аеропортів
Через ситуацію з безпілотниками тимчасово не працюють аеропорти у Владикавказі, Грозному, Мінеральних Водах, Нальчику, Ставрополі, Тамбові та Сочі — про це повідомила Росавіація.
- Уночі четверга, 24 липня, у Росії поскаржилися на атаку безпілотників на Краснодарський край: росіяни заявляють про влучання у нафтобазу.
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