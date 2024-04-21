Атака Ірану на Ізраїль вплинула на голосування щодо допомоги Україні від США, - професор Айзенберг
Професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг пояснив, що атака Ірану на Ізраїль 14 квітня стала важливим чинником, який вплинув на позитивне голосування конгресу щодо допомоги України
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Варто наголосити, що важливим чинником, який вплинув на позитивне голосування пакета допомоги Україні в конгресі, є атака Ірану на Ізраїль. І це дуже важливо. Річ у тому, що традиційно серйозною опорою республіканців є євангельська церква. Євангельська церква дуже сильно підтримує Ізраїль. Існували дуже серйозні вимоги, щоб США надали допомогу Ізраїлю. Втім, демократи постійно ставили вимоги, що вони не будуть голосувати за допомогу Ізраїлю, якщо не буде допомоги Україні. Саме тому ці питання повʼязувались", - пояснив Айзенберг.
За словами професора, Білий дім категорично відмовлявся розглядати допомогу Ізраїлю окремо від України
"Коли минулої неділі лідер республіканців у палаті представників сказав, що Іран атакував Ізраїль і вони запропонують негайно надати допомогу Ізраїлю, то Білий дім відразу відреагував. Там заявили, що для президента Байдена такий варіант є неприйнятним і він не буде розглядати закон про допомогу Ізраїлю окремо від України. Тому, я думаю, що після цього Джонсону стало зрозуміло, що якщо він хоче допомоги Ізраїлю, то відповідно має допомогти й Україні", - додав він.
- В ніч на 14 квітня, іранська армія випустила по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, проте ЦАХАЛ заявив, що 99% цілей були перехоплені
- 20 квітня Палата представників Конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- Міністр оборони США Ллойд Остін привітав схвалення Палатою представників США законопроєкту про допомогу Україні на $61 млрд і зазначив, що він сприятиме безпеці самої Америки.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що пакет допомоги України, схвалений Палатою представників Конгресу США, допоможе зупинити російську агресію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.55 Купівля 39.55Продаж 40.08
- EUR Купівля 42.28Продаж 43.04
- Актуальне
- Важливе