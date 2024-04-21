Атака Ірану на Ізраїль вплинула на голосування щодо допомоги Україні від США, - професор Айзенберг

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Варто наголосити, що важливим чинником, який вплинув на позитивне голосування пакета допомоги Україні в конгресі, є атака Ірану на Ізраїль. І це дуже важливо. Річ у тому, що традиційно серйозною опорою республіканців є євангельська церква. Євангельська церква дуже сильно підтримує Ізраїль. Існували дуже серйозні вимоги, щоб США надали допомогу Ізраїлю. Втім, демократи постійно ставили вимоги, що вони не будуть голосувати за допомогу Ізраїлю, якщо не буде допомоги Україні. Саме тому ці питання повʼязувались", - пояснив Айзенберг.

За словами професора, Білий дім категорично відмовлявся розглядати допомогу Ізраїлю окремо від України

"Коли минулої неділі лідер республіканців у палаті представників сказав, що Іран атакував Ізраїль і вони запропонують негайно надати допомогу Ізраїлю, то Білий дім відразу відреагував. Там заявили, що для президента Байдена такий варіант є неприйнятним і він не буде розглядати закон про допомогу Ізраїлю окремо від України. Тому, я думаю, що після цього Джонсону стало зрозуміло, що якщо він хоче допомоги Ізраїлю, то відповідно має допомогти й Україні", - додав він.

В ніч на 14 квітня, іранська армія випустила по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, проте ЦАХАЛ заявив, що 99% цілей були перехоплені