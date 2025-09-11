Атака на Польщу показала, що більшість поляків з радістю б зустріли російського ворога, - журналіст Кравець

Про це в етері Еспресо розповів польський журналіст Ігор Кравець.

"Насправді поляки дуже перелякані перспективною війни. У 2022 році про це так не говорили, як зараз. Сьогодні про загрозу війни говорять більш переосмислено і що така вірогідність чекає на Польщу у найближчі 5-10 років", - розповів Жмайло.

Журналіст зауважив, що навряд чи політики в Польщі після російської атаки змінять позицію й не будуть використовувати антиукраїнську риторику для досягнення своїх політичних цілей.

"Різні частини польського суспільства по різному реагують на загрозу війну. На жаль, можемо стверджувати, що у 2025 році поляки реагують так, що фактично заперечують всю українську боротьбу проти російської агресії. Ось ці звинувачення України, що нібито свідомо Київ провокує Польщу, щоб втягнути країну у війну проти Росії і є цим запереченням. Політики в Польщі незалежно від політичного спрямування в останні місяці опирались на те, що не спростовували дезінформацію щодо України, а намагались це використовувати. І надії на те, що після вчорашньої атаки ці політики зрозуміють, що вони робили не так, немає. Я маю визнати, що сьогодні через це Польща вже фактично програла інформаційну війну. Адже, вчора ми зрозуміли, що величезна частина польського суспільства є проросійськими, які б з радістю зустріли ворога й відчинили їм двері", - додав він.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

