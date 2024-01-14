Атака на Сумську, Чернігівську і Київську області: майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні плани РФ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Цілком ймовірно, що росіяни спробують атакувати з Білорусі Сумську, Чернігівську і навіть Київську області", - повідомив він.

За його словами, станом на сьогодні немає ознак, які би свідчили про такі можливості окупантів. Але такий сценарій можна припускати, логістичні можливості у росіян є.

"Про логістичні можливості РФ розповідав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, є певні ознаки того, що росіяни щось планують. До того ж, там посилилась діяльність диверсійно-розвідувальних груп. По логістиці, росіянам потрібно максимум три тижні, щоб перевести туди відносно велику кількість військ", - зазначив Гетьман.

Сьогодні небезпека зберігається. Ймовірно, окупанти готують базу для того, щоб туди можна було перевести декілька десятків тисяч військ. Йдеться про дивізії, армійський корпус, або навіть про армію, сказав майор запасу НГУ.

"Зараз там склад російських військових - менше 20 тис. Це не можна вважати ударним угрупованням, але воно може бути посилене", - додав він.