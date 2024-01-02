"Протягом кількох тижнів": Чаус оцінив можливість РФ сформувати контингент для повторного наступу на Чернігівщину

Про це начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив у відповідь на запитання журналістки "Суспільного".

За словами Чауса, російські війська дійсно здатні мобілізовуватися за короткий період часу.

"Чи вони це зроблять, чи ні, залежить і від того наскільки ми будемо працювати з точки зору нарощування фортифікацій. Вони все бачать, літають, де можуть, десь хтось їздить, ми ж цього не виключаємо. Вони розуміють ситуацію. Фортифікація 2023 року відносно фортифікації 2022 року — це зовсім інший рівень. Зараз ми й далі будемо підсилювати цей аспект. Чим більше ми це будемо робити, тим менша ймовірність повторного заходу ворога на територію Чернігівської області", — заявив В'ячеслава Чаус.

У Чернігівській ОВА оцінюють, що Росія наразі здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу.