Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Атака РФ на Одещину 4 липня: кількість жертв зросла до двох

Атака РФ на Одещину 4 липня: кількість жертв зросла до двох

7 липня, 2024 неділя
12:08
Війна з Росією РФ ударила по припортовій інфраструктурі Одещини, 04.07.24

У суботу, 6 липня, у лікарні померла жінка, яка постраждала під час російського удару по місту Чорноморськ Одеської області 4 липня. Кількість загиблих зросла до двох

Зміст

Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв.

"4 липня ворог завдав ракетного удару по цивільній припортовій інфраструктурі. Внаслідок ракетної атаки молода жінка загинула на місці, ще семеро людей було поранено", - розповів він.

Міський голова додав, що вчора у лікарні померла ще одна жінка. Таким чином від російської атаки того дня загинули вже дві людини.

  • Нагадаємо, російська терористична армія у четвер, 4 липня, атакувала ракетою цивільну припортову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого є загиблі і поранені серед цивільних.
Теги:
російська армія
Одещина
ракетний удар
Читайте також:
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
6 липня, 2024 субота
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
спека
6 липня, 2024 субота
Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про надзвичайну спеку до 40 °C
путін
5 липня, 2024 п'ятниця
На закритій колегії міноборони РФ Путін висунув жорстку вимогу щодо захоплення нових територій, - генерал Маломуж
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 липня
12:57
акція українців в Парижі
У Парижі українці пройшли маршем із закликом підтримати вступ України до НАТО
12:36
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
"Акцент зміщується ближче до Торецького напрямку": в ОСУВ "Хортиця" розповіли про обстановку після виходу ЗСУ з району "Канал" у Часовому Яру
12:34
Джон Ландау
Продюсер "Титаніка" та "Аватара" 63-річний Джон Ландау помер після тривалої боротьби з раком
12:21
Партизани виявили "критичні проблеми" на заводі в Тюмені, де збирають російські бомбардувальники
12:02
OPINION
Віктор Каспрук
Путін чекає на Трампа
11:43
Естонія
Аби запобігти обходу санкцій: Естонія посилить митний контроль на кордоні з Росією
11:34
Саломе Зурабішвілі
"Завдає шкоди стратегічному партнерству і матиме поганий вплив": президентка Грузії про скасування спільних навчань зі США
11:15
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
"Цифра надто велика": у ЗСУ спростували дані Forbes про втрату 99 тис. військових Росії у битві за Часів Яр
10:53
Херсон
Вночі РФ обстріляла центр Херсона, в результаті пожежі повністю вигоріло кафе: в ОВА показали наслідки "прильотів"
10:50
напад з ножем
У Чернігові чоловік з ножем накинувся на групу людей: є поранений
10:38
Оновлено
Україна-НАТО
"Нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі": Сирський і Зеленський привітали Військово-Морські сили із професійним святом
10:10
Міністри закордонних справ Великої Британії і Німеччини Девід Леммі та Анналена Бербок
Очільник МЗС Британії здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини
10:02
OPINION
Павло Клімкін
Праві — це нова нормальність європейської політики
10:00
Оновлено
новини Львівщини
У Воронезькій області РФ нібито після атаки БПЛА на складі лунають вибухи: населення евакуюють
10:00
Свято в Україні
7 липня професійне свято відзначають одразу два види ЗСУ: кого привітати у цей день
09:32
ГУР уразило військові об’єкти росіян у тимчасово окупованих Дебальцевому та Новолуганському
09:21
Ексклюзив
Після вибуху у ворожому таборі неподалік Маріуполя окупанти залучали швидкі з сусідніх районів, - Андрющенко
09:18
сектор Гази
У Газі обстріляли школу: загинули щонайменше 16 людей, десятки поранених
08:45
В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: щонайменше 7 людей загинули, ще декілька можуть бути під завалами
08:31
збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 6 липня
08:26
ЗСУ
На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, найбільше атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському напрямку
08:24
окупанти Маріуполь
За минулу добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 поранені
08:14
Обстріл Дніпропетровщини 7 линя
Росіяни вночі атакували Нікопольщину і Павлоград: є постраждалі
08:13
обстріл, ППО
Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та 13 БПЛА: що збила українська ППО
08:00
OPINION
Мирослав Гай
Війську слід позбутися паперової бюрократії
07:49
Японія і Камбоджа допоможуть з розмінуванням України
07:33
Саміт ЄС, Віктор Орбан
ISW: Орбан хоче переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори
07:23
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:17
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ тримає в Азовському морі 3 кораблі, вони не є ракетоносіями
00:11
Родрі, збірна Іспанії, Євро-2024
Визначилися півфінальні пари Євро-2024
00:07
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, субота
6 липня
23:58
Збірна Нідерландів, Євро-2024
Нідерланди перемогли Туреччину та вийшли у півфінал Євро-2024
23:34
ЗСУ
Генштаб: росіяни найактивніше наступають на Покровському напрямку, з початку доби - 41 атака
22:43
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана
22:11
Магомед Омаров
Стрілянина у Дагестані: батька одного з учасників теракту затримали у справі про шахрайство
21:43
Ексклюзив
путін путлер
Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов
21:42
Граніт Джака, Джуд Беллінгем, збірна Англії, збірна Швейцарії, Євро-2024
Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2024
21:35
Джо Байден
Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона, - New York Post
21:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 липня: на чорному ринку долар знову коштує 41 грн
20:55
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV