Атака РФ на Одещину 4 липня: кількість жертв зросла до двох

Про це повідомив мер Чорноморська Василь Гуляєв.

"4 липня ворог завдав ракетного удару по цивільній припортовій інфраструктурі. Внаслідок ракетної атаки молода жінка загинула на місці, ще семеро людей було поранено", - розповів він.

Міський голова додав, що вчора у лікарні померла ще одна жінка. Таким чином від російської атаки того дня загинули вже дві людини.