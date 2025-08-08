"Атеш" провів розвідку заводу з виробництва ЗРК у Москві

Про це йдеться у телеграмі "Атеш".

Підприємство, яке розвідали партизани, є головним у складі холдингу "Оборонительные системы" та входить до концерну ППО "Алмаз-Антей", який виробляє системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси та супутнє обладнання. Продукція заводу використовується у війні проти України.

Агенти зафіксували роботу підприємства, переміщення техніки та персоналу, режим охорони й під’їзні шляхи.

"Ця інформація вже передана Силам оборони України та союзникам для аналізу та можливого подальшого реагування. Військова машина ворога тримається таких заводах. Ліквідація подібних об'єктів — крок до послаблення путінської агресії", - запевнили у підпіллі.

фото: https://t.me/atesh_ua