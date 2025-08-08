"Атеш" провів розвідку заводу з виробництва ЗРК у Москві
Партизанський рух "Атеш" повідомив про проведення розвідки Московського радіотехнічного заводу — одного з ключових підприємств оборонно-промислового комплексу Росії, що підпорядковується міністерству оборони РФ
Про це йдеться у телеграмі "Атеш".
Підприємство, яке розвідали партизани, є головним у складі холдингу "Оборонительные системы" та входить до концерну ППО "Алмаз-Антей", який виробляє системи протиповітряної оборони, зокрема зенітно-ракетні комплекси та супутнє обладнання. Продукція заводу використовується у війні проти України.
Агенти зафіксували роботу підприємства, переміщення техніки та персоналу, режим охорони й під’їзні шляхи.
"Ця інформація вже передана Силам оборони України та союзникам для аналізу та можливого подальшого реагування. Військова машина ворога тримається таких заводах. Ліквідація подібних об'єктів — крок до послаблення путінської агресії", - запевнили у підпіллі.
фото: https://t.me/atesh_ua
- Партизани розвідали окрему радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент у тимчасово окупованому Севастополі. Вона є одним із ключових елементів системи ППО, що контролює повітряний простір не лише над містом, а й над усім західним узбережжям Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.73
- EUR Купівля 48.04Продаж 48.7
- Актуальне
- Важливе