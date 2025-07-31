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Є ключовим елементом системи ППО: партизани "Атеш" виявили секретну радіолокаційну роту окупантів у Севастополі

Катерина Ганжа
31 липня, 2025 четвер
13:53
Війна з Росією

Партизани розвідали окрему радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент у тимчасово окупованому Севастополі. Вона є одним із ключових елементів системи ППО, що контролює повітряний простір не лише над містом, а й над усім західним узбережжям Криму

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Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram. 

"Наш агент зміг виявити оглядову РЛС 55Ж6У "Небо" – одну з найбільш далекодіючих радіолокаційних станцій, що призначена для відстеження аеродинамічних і балістичних цілей, а також щоглу з антеною для радіорелейної станції, завдяки якій здійснюється передача даних між командними пунктами, частинами, об'єктами ППО, системами управління з іншими підрозділами", - йдеться у повідомленні.

фото: "Атеш"

фото: "Атеш"

Як відмітили партизани, цей об'єкт є найважливішим елементом ешелонованої системи ППО на окупованій території та відіграє критичну роль у виявленні та координації дій проти повітряних загроз.

"Усю зібрану інформацію вже передано Силам оборони України для підготовки відповідних заходів щодо нейтралізації незаконної військової присутності в українському Криму", - додали в "Атеш".

  • Раніше партизани провели розвідку бази зберігання 810-ї бригади морської піхоти у Севастополі. З’ясувалося, що російські військові розгорнули там польовий госпіталь через брак місць для надання допомоги пораненим.

 

Теги:
Новини
Крим
російська армія
окуповані території
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