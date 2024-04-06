Авіаексперт Храпчинський пояснив, чи можуть далекобійні дрони замінити крилаті ракети для Сил оборони
Заступник генерального директора компанії, що займається РЕБ, авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що далекобійні БПЛА суттєво покращили можливості України для ударів по стратегічних об'єктах РФ, але повністю замінити ними крилаті ракети не вдасться
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Україна дійсно може використовувати далекобійні дрони замість крилатих ракет. Втім, крилаті ракети теж потрібні. Оскільки окремі зразки крилатих ракет можуть працювати на дронах з дальністю польоту до 3000 км. До того, самі ракет можуть літати на відстань до 3000 км. Тобто ми говоримо про асиметричні дії на території противника на такій великій відстані", - пояснив Храпчинський.
Авіаексперт зауважив, що в Україні вже створена ціла лінійка БПЛА, які можуть літати на різні відстані
"В нас не було можливості використовувати західні зразки озброєння на території ворога. Тому в Україні почався розвиток виробництва БПЛА, які можуть вражати стратегічні обʼєкти РФ на відстані понад 2500 км й нести різні типи навантаження. Україна змогла розробити цілу лінійну БПЛА, які можуть літати на різні відстані. Це суттєво покращує наші можливості у цій війні", - додав він.
- У ніч з 4 на 5 квітня українські безпілотники атакували російські військові аеродроми в Єйську, Курську, Енгельсі та авіабазу "Морозовськ" у Ростовській області РФ. Унаслідок атаки загалом пошкоджено 19 літаків, зокрема - 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95МС.
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