Авіаексперт Храпчинський пояснив, чи можуть далекобійні дрони замінити крилаті ракети для Сил оборони

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Україна дійсно може використовувати далекобійні дрони замість крилатих ракет. Втім, крилаті ракети теж потрібні. Оскільки окремі зразки крилатих ракет можуть працювати на дронах з дальністю польоту до 3000 км. До того, самі ракет можуть літати на відстань до 3000 км. Тобто ми говоримо про асиметричні дії на території противника на такій великій відстані", - пояснив Храпчинський.

Авіаексперт зауважив, що в Україні вже створена ціла лінійка БПЛА, які можуть літати на різні відстані

"В нас не було можливості використовувати західні зразки озброєння на території ворога. Тому в Україні почався розвиток виробництва БПЛА, які можуть вражати стратегічні обʼєкти РФ на відстані понад 2500 км й нести різні типи навантаження. Україна змогла розробити цілу лінійну БПЛА, які можуть літати на різні відстані. Це суттєво покращує наші можливості у цій війні", - додав він.