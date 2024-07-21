Авіаексперт Храпчинський пояснив, чому РФ активніше використовує розвідувальні дрони
Заступник Генерального директора компанії, що займається РЕБ, Анатолій Храпчинський наголосив, що ворог почав активніше використовувати розвідувальні дрони через зменшення інших засобів спостереження за Україною унаслідок ударів Сил оборони
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Безумовно ворог намагається виявляти будь-які позиції військових систем, засобів протиповітряної оборони, укріпрайони наших Сил оборони. Чому використовується останнім часом більше розвідувальних БПЛА? Тому що Сили оборони суттєво вплинули на можливості Російської Федерації, ударивши по великій кількості засобів радіолокації, які використовувала Росія для, наприклад, розвідки території України", - пояснив Храпчинський.
За його словами, йдеться про такі засоби, як "Контейнер", "Воронеж", а також "Небо-М", що був знищений у тимчасово окупованому Криму.
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"Повернімось до того, що Росія втратила два літаки А-50, які допомагали росіянам виявляти певне пересування або, наприклад, певні позиції українських Сил оборони. Тому саме зараз ворог активно почав використовувати розвідувані БПЛА, типу "Орлан", ZALA для того, щоб знаходити й отримувати певну інформацію, тому що без цих засобів, які були знищені, Росія дещо осліпла, тому зараз вона використовує такий спосіб використовуючи розвідувальні БПЛА", - підсумував авіаексперт.
- Упродовж минулої доби, 11 травня 2024 року, підрозділами протиповітряної оборони півдня України знищено 5 російських розвідувальних БПЛА – 4 ZALA на Херсонщині та "Орлан-10" на Миколаївщині.
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