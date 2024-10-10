Авіаексперт Криволап розказав, скільки носіїв "кинджалів" МіГ-31К залишилося у РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Найцікавіше, що МіГ-31К у РФ після того, як ми "заїхали в гості" на авіабазу "Саваслейка", то судячи з цього "візиту", їх залишилося три штуки. Зверніть увагу, що після Саваслейки не було жодної атаки, в якій було б випущено понад трьох "кинджалів" і злітали більше, ніж три МіГ-31К. А те що, вони полетіли в Мачулищі (аеродром неподалік Мінська в Білорусі – ред.), то не думаю, що ці літаки можуть там базуватися. Там і білорусам це не треба, от прийняти та відправити – будь ласка, а виконувати якісь дії, то вони не дуже б хотіли. Хоч Лукашенко і брязкає тим, що в нього є якась ядерна зброя, але до керування нею він відношення немає", - зауважив авіаційний експерт.

На його думку, приліт двох МіГ-31К з РФ до Білорусів – показовий виступ, аби продемонструвати, що є і такі можливості на білоруській території. Але росіяни не будуть ризикувати цими літаками, яких залишилося у них три штуки.

"Тут дуже важливе питання – чи можемо ми перехоплювати ракети, які пускає МіГ-31К? Фактично, ми перекриваємо ті ракурси та ті азимути, з яких ці літаки можуть бити. Однак пуски можуть бути ближче до Білорусі, локаційно там, де Три сестри (монумент на межі кордонів Білорусі, Росії та України - ред.), тобто спробувати увійти в оцю дірочку. А можуть пускати ракети за Білоруссю, з Росії, але вони пролітатимуть через білоруську територію. Треба буде це розуміти, і там питання – відносин Білорусі та Росії, а також до наших партнерів, тому що ракети будуть швидше наближатися до того ж самого Старокостянтинова. Негарна ситуація", - резюмував Костянтин Криволап.