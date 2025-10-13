Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Азовці зупинили штурм росіян під Добропіллям: ворог зазнав значних втрат

Марія Науменко
13 жовтня, 2025 понедiлок
21:44
Війна з Росією Втрати окупантів

13 жовтня українські захисники зі складу 1-го корпусу НГУ "Азов" зупинили спробу російських військ прорвати оборону на Очеретинському напрямку біля Добропілля

Зміст

Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".

Згідно з повідомленням, противник кинув у бій 16 одиниць важкої бронетехніки, зокрема танки, БМП та МТЛБ.

Під час бою українські підрозділи знищили дев’ять бойових машин піхоти, чотири бронетранспортери, три танки та три мотоцикли. 

Атаки відбувалися в напрямку населених пунктів Мирноград, Разіно. Основні удари ворог спрямовував на захоплення населеного пункту Шахове, однак успіху не досяг.

"Тактика ворога залишається незмінною. В першій хвилі наступу йдуть мотоциклісти, за якими виступає броньована техніка з піхотою на борту. Використовуючи для захисту системи РЕБ для подавлення безпілотників підрозділів Сил оборони України, колони мали намір завезти в населені пункти піхотинців, які після десантування повинні були закріпитися і згодом почати проводити наступальні дії з метою захоплення вказаних населених пунктів", - зазначили в пресслужбі.

Втім, завдяки завчасному мінуванню території, злагодженій роботі артилерії, безпілотних систем і підрозділів Національної гвардії, атаки були відбиті. За підтвердженими даними, втрати противника склали 78 військових.

  • У понеділок, 13 жовтня, стало відомо, що російські загарбники окупували населений пункт Тернове Дніпропетровської області.
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
23:41
Оновлено
збірна України, футбол, Україна
Україна перемогла Азербайджан у відборі на ЧС-2026
23:24
Оновлено
шахед
РФ запустила по Україні ударні дрони, Харків обстріляли КАБами. Ситуація у ніч на 14 жовтня
23:18
Реджеп Тайїп Ердоган і Джорджія Мелоні
"Ти маєш чудовий вигляд, але...": Ердоган попросив премʼєрку Італії Мелоні кинути палити
22:24
Оновлено
танк ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень: найважче на Покровському напрямку
22:10
Ексклюзив
Володимир Огризко
У Кремлі бояться не тільки Tomahawk, - дипломат Огризко
21:45
Оновлено
зеленський трамп
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом 17 жовтня
21:20
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росія окупувала Тернове Дніпропетровської області, - DeepState
21:06
Ексклюзив
Штаб-квартира ЄС в Брюсселі
ЄС з 2022 року зменшив купівлю російських енергоресурсів на 90%, але треба багато що зробити, - журналіст Хотин
20:57
Ексклюзив
Роман Костенко
Трамп дуже високо підняв ставки: Костенко про заяви президента США щодо Tomahawk
20:51
Україна ЄС
ЄС виділить кошти на запуск спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України
20:18
прапор України
Україна повернула з окупованого Криму 20-річного юнака, якого окупанти намагались змусити служити в армії РФ
20:01
OPINION
З драконом не домовляються про мир. Йому вибивають смердючі зуби
19:55
Володимир Зеленський
"Через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати": Зеленський попередив про можливі проблеми з електроенергією
19:55
Володимир Зеленський
Захист і відновлення енергетики: Зеленський провів сьогодні Ставку з ключових питань
19:32
Лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо використання заморожених активів РФ на користь України на саміті у Брюсселі, - Bloomberg
19:21
Ексклюзив
У більшості багатоквартирних будинків тепло, скоріше за все, буде з 1 листопада, - екснардепка Войціцька
19:19
Огляд
Радіатор опалення
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
19:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Це доволі рідкісне явище за останній рік": 68-ма ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку
19:17
Ексклюзив
Генадій Труханов
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
19:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Хвилина мовчання не дає полегшення, а музика робить терапію, - Мирослав Кувалдін
18:44
Пресреліз
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
18:41
Словенія
Словенія приєдналася до ініціативи PURL для підтримки України
18:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Імпічмент і Tomahawk: Шамшур припустив, про що найближчим часом говоритимуть Трамп і Зеленський
18:11
погода, опади, дощь
Україну накриє холод і дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 14 жовтня
18:05
OPINION
Москва не знайшла пігулки проти "гегемонії Трампа" в арабському світі
17:51
Ексклюзив
Еммануель Макрон
У Макрона після президенства може бути потужна посада у Єврокомісії, - аналітик
17:40
КПП "Рафах"
ЄС відновить моніторинг пункту пропуску Рафах між Газою та Єгиптом
17:37
Ексклюзив
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Росія почне повертатися в часи СРСР через брак пального, - експерт з енергетики Закревський
17:17
Огляд
Попзірка та експрем’єр закрутили пристрасні стосунки: що відомо про зірковий роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
17:01
Аналітика
витік інновацій
Вкрадені мізки, або як Україні зупинити витік інновацій під час війни
16:58
Ексклюзив
Куп'янськ
Намагання РФ взяти Куп'янськ будуть трансформовані в певні здобутки, - військовий експерт Селезньов
16:56
ЄС Україна
Рада ЄС схвалила нову угоду з Україною, що замінить "торговельний безвіз"
16:52
У Словаччині зіткнулися два поїзди
У Словаччині зіткнулися два поїзди: відомо про десятки поранених
16:30
Оновлено
опалення
Міненерго спростувало інформацію про скорочення термінів опалювального сезону
16:26
Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО
Зростання власного виробництва зброї допомагає Україні просуватися, - Зеленський
16:22
Ексклюзив
У Великій Британії можливі дочасні вибори, - професор Грубінко
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський закликав НАТО терміново надати Україні ППО для захисту енергетики
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
Ексклюзив
Башар Асад та путін
Кремль в якийсь момент пожертвує родиною Асадів, - експерт-міжнародник Данилов
16:01
OPINION
Нова тактика РФ: ворог атакує залізничну інфраструктуру — яка мета?
Більше новин
