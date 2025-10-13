Азовці зупинили штурм росіян під Добропіллям: ворог зазнав значних втрат
13 жовтня українські захисники зі складу 1-го корпусу НГУ "Азов" зупинили спробу російських військ прорвати оборону на Очеретинському напрямку біля Добропілля
Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов".
Згідно з повідомленням, противник кинув у бій 16 одиниць важкої бронетехніки, зокрема танки, БМП та МТЛБ.
Під час бою українські підрозділи знищили дев’ять бойових машин піхоти, чотири бронетранспортери, три танки та три мотоцикли.
Атаки відбувалися в напрямку населених пунктів Мирноград, Разіно. Основні удари ворог спрямовував на захоплення населеного пункту Шахове, однак успіху не досяг.
"Тактика ворога залишається незмінною. В першій хвилі наступу йдуть мотоциклісти, за якими виступає броньована техніка з піхотою на борту. Використовуючи для захисту системи РЕБ для подавлення безпілотників підрозділів Сил оборони України, колони мали намір завезти в населені пункти піхотинців, які після десантування повинні були закріпитися і згодом почати проводити наступальні дії з метою захоплення вказаних населених пунктів", - зазначили в пресслужбі.
Втім, завдяки завчасному мінуванню території, злагодженій роботі артилерії, безпілотних систем і підрозділів Національної гвардії, атаки були відбиті. За підтвердженими даними, втрати противника склали 78 військових.
- У понеділок, 13 жовтня, стало відомо, що російські загарбники окупували населений пункт Тернове Дніпропетровської області.
