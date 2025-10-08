"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері Еспресо.

"Горить черговий дедлайн, швидше за все. Бо розраховувати, що вони поспішають до того, як підуть щільні… Хоча от вже тиждень йде дощ з невеличкими перервами, грунт там і так вже доволі важкий. Але на це навряд чи би командири високого гатунку чи середньої ланки звертали би на це увагу, для них люди як розхідний матеріал", - сказав він.

Олексій Гетьман вважає, що для росіян більшу вагу має певний дедлайн, поставлений вищим керівництвом, аніж складнощі через погану погоду.

"А от якийсь термін, який поставив верховний їхній головнокомандувач, от якщо в нього не вкладуться, то тут вже полетять голови, погони, тому вони будуть як в останній раз. Тут багато можна знайти причин, чому це відбувається", - вважає майор запасу НГУ.

