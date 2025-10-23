Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій

Про це в етері Еспресо розповіла кореспондентка телеканалу з Брюсселя.

"По кому вдарить 19-й пакет санкцій? Насправді цей пакет є дійсно одним з найбільш потужних з тих, що були. Насамперед ці санкції б'ють по енергетиці РФ. Дуже важливий момент - повна заборона імпорту скрапленого газу з Росії на територію ЄС до 1 січня 2027 року, тобто залишився майже рік. Раніше Європейська комісія планувала зробити це з 1 січня 2028 року, тобто санкції вводяться раніше, аж на рік. Також 117 суден тіньового флоту Росії, які будуть додані до пакету санкцій - також великий удар по Росії. Тепер 558 суден входять в цей пакет", - прокоментувала кореспондентка.

За її словами, значний момент - обмеження дій російських дипломатів на території ЄС, тобто обмеження їх права на пересування. І тепер будь-який російський дипломат, який працює в певній європейській державі для того, щоб поїхати в іншу державу ЄС або навіть проїхати через неї транзитом, має повідомляти про це міністерству закордонних справ тієї держави, яку буде проїжджати або в яку він їде. Таким чином ЄС буде боротися з російськими шпигунами, які працюють під дипломатичним прикриттям. Тепер російські дипломати вільно не будуть переміщуватися на території ЄС.

"Крім того, введені важливі санкції у сфері фінансів та торгівлі, а саме обмеження на додаткові російські банки, платіжну систему "Мир", криптовалюти. Тепер всі криптовалюти, які належать російським фізичним та юридичним особам, заборонені до використання на території ЄС. І також були накладені санкції на компанії, які допомагають обходити попередні санкції, з них 12 китайських, що теж дуже цікаво. Ось такий пакет, який є потужним, він багато шкоди принесе економіці Росії, а це тільки на користь Україні", - резюмувала Висоцька.