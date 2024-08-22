"Багато силовиків за незалежну Білорусь": радник Тихановської пояснив, чому Лукашенко не розверне країну на Захід

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росія зацікавлена в тому, щоб Лукашенко залишався при владі якомога довше. Немає жодного кандидата на його місце. Замінити його на якогось російського генерала не буде сприйнято ані номенклатурою, ані білоруським суспільством. Вертикаль влади, яку Лукашенко будував протягом 30 років, була створена саме під нього. Тому Росія продовжить його політично та фінансово підтримувати. Лукашенко буде в розплату віддавати частинами білоруський суверенітет. Лукашенко ніколи не поверне на Захід, і вже ніколи не лібералізує білоруську державу", - наголосив Вячорка.

Радник Світлани Тихановської також додав, що після початку білоруських протестів у 2020 році Лукашенко так "закрутив гайки", що будь-яке послаблення може призвести до падіння всієї системи устрою країни, де керує КДБ.

"Білорусь зараз нагадує Радянський Союз періоду 1930-1938 років, коли людей забирали з дому кожного ранку о 6-7 годині в невідомому напрямку, і лише пощастить, якщо їх знаходили живими. 2025 рік важливий для Лукашенка, щоб підтвердити свою легітимність в очах своїх прихильників і оточення. Ті, хто нині оточує його, розуміють, що Лукашенко – маріонетка Путіна. Але є велика частина силовиків, військових, які за незалежну Білорусь", - зауважив Вячорка.

Білоруські військові розгорнули авіацію та війська протиповітряної оборони біля кордону з Україною після заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенко про майже третину своєї армії вздовж кордону.

21 серпня міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла Білорусі Павла Утюпіна на тлі заяв Олександра Лукашенка, що СНД "хочуть взяти від Росії і нічого не дати".











