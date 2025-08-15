Без елементів тиску на Путіна обговорення пунктів мирної угоди немає жодного значення, - Портников

Про це в етері Еспресо розповів журналіст Віталій Портников.

"Для Заходу сьогодні існує проблема - яким чином вони можуть вплинути на Москву. Оскільки, якщо виявиться, що в США і країн ЄС немає інструментів швидкого впливу на Москву, то всіма цими санкціями вони лише лякають Путіна, а Сі Цзіньпіна надихають продовжувати свою політику, щоб продемонструвати безпомічність Заходу. Тому всі ці пункти про те, що без України не можна, потрібно шанувати міжнародне право, не матимуть сенсу, якщо у вас немає елементів тиску. Він же не хоче домовлятись, бо розуміє, що довга війна на виснаження дасть йому винагороду - Україну в складі РФ. Єдине чим можна його зупинити - тиск. Тиск може бути військовий, коли Захід витрачає мільярди доларів на допомогу Україні, а зараз цього не спостерігається. Якщо вони не готові витрачати на допомогу Україні по $150-200 млрд щорічно, то не можуть реально тиснути на Росію. Адже, РФ готова перевести свою економіку на військові рейки, виробляти зброю й інвестувати гроші від енергоносіїв на війну", - пояснив Портников.

Журналіст зауважив, що теж саме стосується й Китаю. На Заході побоюються економічних втрат в разі відмови у співробітництві з Китаєм.



"Захід не може тиснути на Китай. У них величезна частина економічного добробуту повʼязана з Китаєм. Вони побоюються, що їхня економіка з соціальної точки зору просто впаде, якщо співробітництво з Пекіном завершиться. Тобто, Захід не має великого бажання фінансувати Україну, немає тиску на Китай і не може санкціями змінити точку зору Путіна. Тоді навіщо Путіну з ними щось обговорювати? Можна обговорювати що завгодно, але щоб закінчити війну потрібні реальні елементи тиску на Росію", - додав він.