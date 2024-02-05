"Без шансів для Росії": британський полковник Грант спрогнозував скільки може тривати війна НАТО з РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Якби Росія напала на НАТО, то отримала б потужну відповідь. До того ж просто так напасти на країни НАТО в Альянсі не дозволять. Тому, я вважаю, що навіть маючи менший людський ресурс НАТО переважає РФ. Оскільки ми чудово розуміємо якою є якість особового складу НАТО та їхня техніка", - вважає Грант.

Полковник вважає, що Росія зазнає поразки у війні з НАТО

"І все ж, якщо дійсно розпочнеться війна НАТО з Росією, то результатів цього конфлікту може бути декілька. Росія може відразу програти цю війну. Це може статись за місяць. Тут важливо не забувати, яким ресурсами володіють США. Якщо США увійдуть в цей конфлікт, то він набуде зовсім іншого характеру й Росія зазнавати непоправних втрат", - додав він.