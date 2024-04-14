"Бездіяльність вбиває": Світовий конгрес українців закликає жителів ТОТ вступати до руху опору

Про це йдеться у відомстві.

"Звертаємося до всіх, у кого в жилах тече українська кров, чиїх предків вивозили на Сибір за віру Христову, рідну мову чи розкуркулювали за клаптик землі, купленої з праці рук. Згадайте, прокиньтеся і дійте! Допоможіть Україні боронитися!" - сказав Павло Ґрод.

За його словами, не треба виходити з афішами на вулиці та говорити про це публічно. Він наголосив, що бездіяльність також вбиває.

"Закликаємо всіх українців у Росії й усіх людей доброї волі долучитися до руху опору на підтримку України. Не долучайтесь до російських військ, не йдіть вбивати українців, не підтримуйте цей режим. Не виходьте з афішами, не говоріть публічно, адже це лише діятиме на руху Кремля. Але дійте, бо ваша бездіяльність також убиває, тому шановні українці в Росії - дійте!" - додав Ґрод.