"Бездіяльність вбиває": Світовий конгрес українців закликає жителів ТОТ вступати до руху опору
Президент Світового конгресу українців Павло Ґрод закликав жителів тимчасово окупованих територій долучитися до руху опору, проте не говорити про це публічно
Про це йдеться у відомстві.
"Звертаємося до всіх, у кого в жилах тече українська кров, чиїх предків вивозили на Сибір за віру Христову, рідну мову чи розкуркулювали за клаптик землі, купленої з праці рук. Згадайте, прокиньтеся і дійте! Допоможіть Україні боронитися!" - сказав Павло Ґрод.
За його словами, не треба виходити з афішами на вулиці та говорити про це публічно. Він наголосив, що бездіяльність також вбиває.
"Закликаємо всіх українців у Росії й усіх людей доброї волі долучитися до руху опору на підтримку України. Не долучайтесь до російських військ, не йдіть вбивати українців, не підтримуйте цей режим. Не виходьте з афішами, не говоріть публічно, адже це лише діятиме на руху Кремля. Але дійте, бо ваша бездіяльність також убиває, тому шановні українці в Росії - дійте!" - додав Ґрод.
- Українців на тимчасово окупованих територіях, які не складуть присягу "на захист батьківщини" позбавлятимуть так званого російського громадянства та кидатимуть за ґрати.
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