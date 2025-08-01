"Безкарно страчені душі": російська ракета в Києві вбила учня організації японського рукопашного бою, його доньку й собаку

Про це повідомили на сторінці організації Nippon Kempo Ukraine у facebook.

У Києві в ніч на 31 липня внаслідок російської атаки загинув учень організації японського рукопашного бою Віталій Рабощук. Росія обірвала також життя його 18-річної доньки Влади та собаки.

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