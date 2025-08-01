"Безкарно страчені душі": російська ракета в Києві вбила учня організації японського рукопашного бою, його доньку й собаку
Внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 31 липня загинув учень організації японського рукопашного бою Віталій Рабощук, його 18-річна донька та собака
Про це повідомили на сторінці організації Nippon Kempo Ukraine у facebook.
У Києві в ніч на 31 липня внаслідок російської атаки загинув учень організації японського рукопашного бою Віталій Рабощук. Росія обірвала також життя його 18-річної доньки Влади та собаки.
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"Для мене дуже запамʼятався його енергетичний погляд … у нього були сміливі думки, він був зразком збалансованого чоловіка середнього віку… Поспішав робити, жити, і навіть після тренувань, уже поночі, вигулював свого вірного собаку Спайка. Надійний у роботі, у звичайних справах, цікавий співрозмовник… Щирий і світлий. Безкарно страчені душі: Віталій та його 18-річна донька Влада..." - написав друг загиблого Дмитро.
- У ніч на 31 липня російські війська завдали масованої атаки ракетами та дронами по Києву, унаслідок чого загинула 31 людина, серед них - 3 дитини, ще 159 містян поранено, зокрема 16 дітей.
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