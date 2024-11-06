Безпека Європи - чинник, який може тиснути на Трампа щодо підтримки України, - політолог Цибулько
Політолог Володимир Цибулько вважає, що Києву слід більше акцентувати на увагу участі України в безпеці Європи, щоб підтримка США залишались незмінною
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У нас кілька варіантів того, як спонукати Дональда Трампа підтримувати Україну. По-перше, це те, що заморозив Зеленський й не дав розвивати демократам, зокрема, доступ до надр. Мені дуже цікаво, коли буде розірвана угода про продаж титанових родовищ. По-друге, участь України в безпеці Європи. Тобто, Трамп в будь-якому випадку буде промацувати варіанти, як перекласти європейську безпеку на плечі самої Європи. І в цьому питанні Україна б точно була потрібна", - пояснив Цибулько.
Політолог зауважив, що для того, щоб адміністрація Дональда Трампа підтримувала Україну, Києву вже потрібно працювати над пропозицією. Оскільки, очевидно, що за підтримку й допомогу Україні Трампу слід запропонувати щось натомість.
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