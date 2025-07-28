Безсмертний пояснив, чому зустріччю Зеленського та Путіна займається Ердоган

Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"Те, що стосується самого процесу розмови стосовно зустрічі Зеленський і Путін, то вона і скинута на Таїпа Реджепа Ердогана, тому що вона неможлива. Якось ми з вами спілкувалися, я вам нагадав події 2018 року, коли Трамп, вийшовши з третьої зустрічі з Кім Чен Іном, приголомшив світ, сказавши про те, тепер хай розмови з ним веде Тайїп Реджеп Ердоган", - заявив він.

На думку дипломата, те, що президент США запропонував Ердогану взяти на себе спробу медіації в цій темі - це зайвий доказ того, що така зустріч неможлива.

"І очевидно, що Путін в телефонних розмовах Трампу про це відверто сказав, що він не буде зустрічатися з Зеленським, але це ще більш пояснює правильність української позиції про те, що українська сторона готова зустрічатися. І тут правильно про це постійно повторює президент України", - підсумував Безсмертний.