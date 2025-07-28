Безсмертний пояснив, чому зустріччю Зеленського та Путіна займається Ердоган
Організація зустрічі лідерів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна скинута на Туреччину, бо це зустріч неможлива
Про це в етері Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.
"Те, що стосується самого процесу розмови стосовно зустрічі Зеленський і Путін, то вона і скинута на Таїпа Реджепа Ердогана, тому що вона неможлива. Якось ми з вами спілкувалися, я вам нагадав події 2018 року, коли Трамп, вийшовши з третьої зустрічі з Кім Чен Іном, приголомшив світ, сказавши про те, тепер хай розмови з ним веде Тайїп Реджеп Ердоган", - заявив він.
На думку дипломата, те, що президент США запропонував Ердогану взяти на себе спробу медіації в цій темі - це зайвий доказ того, що така зустріч неможлива.
"І очевидно, що Путін в телефонних розмовах Трампу про це відверто сказав, що він не буде зустрічатися з Зеленським, але це ще більш пояснює правильність української позиції про те, що українська сторона готова зустрічатися. І тут правильно про це постійно повторює президент України", - підсумував Безсмертний.
- Третій раунд перемовин між Україною та РФ пройшов у Стамбулі в середу, 23 липня, на якому українська сторона наполягала на прямих перемовинах між лідерами.
- 25 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо зустрічі Путіна і Зеленського до завершення серпня 2025 року.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган 25 липня заявив, що має намір провести переговори з Володимиром Путіним та Дональдом Трампом, щоб дізнатися, чи готові вони до зустрічі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.51Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе