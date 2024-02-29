Беззубість і боягузливість євродепутатів: кореспондентка Еспресо зі Страсбурга про резолюцію щодо вбивства Навального

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Історія з Навальним в Європарламенті наступна - Путін монстр і його в Європарламенті бояться. У проєкті резолюції щодо вбивства Навального, який запропонувала найбільша політична група Європарламенту "Європейська народна партія", був революційний для всіх європейських інституцій абзац про те, що Європарламент закликає європейські інституції оголосити так звані президентські вибори в Росії нелегітимними й самого Путіна нелегітимним президентом, тобто за аналогією з Лукашенком. Але, коли сьогодні винесли документ на голосування в сесійну залу, то цього абзацу там не виявилося. А замість нього є така більш згладжена фраза про те, що цілком виправдано порушувати питання про легітимність Путіна в публічному та міжнародному дискурсі", - пояснила Висоцька.

Кореспондентка Еспресо також додала, що попри те, що в Європі розуміють, що Путін монстр, монстра бояться, і навіть бояться назвати його нелегітимним.

"Ця беззубість і боягузливість європейських депутатів дуже обурює", - наголосила Висоцька.