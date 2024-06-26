Білий дім близький до скасування заборони американським військовим підрядникам працювати в Україні, - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох американських чиновників.

Над політикою все ще працюють представники адміністрації, і вона ще не отримала остаточного схвалення від Байдена, повідомили чиновники.

"Ми не приймали жодних рішень, і будь-яке обговорення цього питання є передчасним. Президент твердо впевнений, що він не надішле американські війська в Україну", — сказав один із чиновників адміністрації.

Після схвалення зміна, ймовірно, буде введена в дію цього року, заявили джерела. Це дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після вторгнення Росії в 2022 році. Чиновники заявили, що сподіваються, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт систем озброєння, які знаходяться на озброєнні українських військових.

Чиновники адміністрації почали серйозно переглядати обмеження протягом останніх кількох місяців, за словами офіційних осіб, оскільки Росія продовжувала досягати успіхів на полі бою, а фінансування США для України призупинилося в Конгресі. Якщо дозволити досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, зберігати присутність в Україні, це означає, що вони зможуть допомогти відремонтувати пошкоджене дорогоцінне обладнання набагато швидше, заявили чиновники. Однією передовою системою, яка, за словами чиновників, ймовірно, потребуватиме регулярного обслуговування, є винищувач F-16, який Україна має отримати пізніше цього року.

Компанії, які претендують на контракти, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків, щоб зменшити загрози для своїх співробітників, сказав чиновник.

Нинішні та колишні чиновники, знайомі з дискусіями щодо розміщення підрядників в Україні, підкреслили, що зміна політики не призведе до такої переважної присутності американських підрядників, яка існувала в Іраку та Афганістані. Натомість це призведе до того, що в Україні одночасно працюватиме від кількох десятків до кількох сотень підрядників.

"Це було б набагато цілеспрямованішим і продуманішим зусиллям для підтримки України в країні", — сказав офіцер армії у відставці Алекс Віндман, який працював директором з європейських справ у Раді нацбезпеки експрезидента Дональда Трампа.

Віндман наполягав на скасуванні обмежень протягом майже двох років і сказав, що адміністрація працює над планом послаблення обмежень з початку цього року.

"Україна – союзник. США мають гострі, важливі інтереси національної безпеки у підтримці України, і існує багато заходів для зменшення ризиків", – сказав Віндман CNN.