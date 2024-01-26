Білоруська армія має реальну готовність до вторгнення в Україну, - засновник ініціативи силовиків проти Лукашенка Азаров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну білоруська армія постійно готується до війни. Лукашенко модернізував озброєння, яке було отримане з РФ, тобто йдеться про озброєння, якого раніше не було у Білорусі. А білоруська армія перебуває під сильним тиском армії РФ, тобто з білоруських військових роблять таких зомбі, людей проросійського світу. Люди фактично втрачають білоруську ідентичність", - зауважив засновник ініціативи BYPOL.

За його словами, білоруська пропаганда скерована на те, щоб громадяни та військові Білорусі почували себе такими ж самими росіянами. Все йде до того, щоб об'єднати цих два народи в один.

"Щодо кордонів, то сили спеціальних операцій з початку війни перебували на кордоні з Україною, а зараз, за нашою інформацією, вони вже звідти зняті та повернулися на місця дислокацій. На кордоні переважно відбуваються розвідувальні заходи та дії, туди скеровуються підрозділи РЕБ, встановлюються локатори для проведення розвідки. Постійно виїжджають групи, які контролюються білоруськими прикордонниками. Але реально армія вже в принципі підготовлена до вторгнення в Україну. Однак ми не вважаємо, що таке вторгнення може відбутися, бо це призведе до катастрофічних наслідків. І самі білоруські військові не хочуть брати участь у безпосередніх воєнних діях на території України", - резюмував Олександр Азаров.