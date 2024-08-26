Білоруські військові дуже негативно налаштовані щодо втягнення у війну проти України, - радник Тихановської про війська Білорусі на кордоні

Про це він розповів у етері Еспресо.

"У нас працює багато волонтерів, які збирають цю інформацію, також є контакти у збройних силах Білорусі, які зливають інформацію, є моніторингова група “Білоруський Гаюн”. Якщо перекинути якусь значну кількість військ на білоруську територію - треба мінімум 2-3 доби. І як правило, залізничні партизани, які працюють, вони будуть знати це заздалегідь, коли буде масове перекидання військ чи техніки. Поки що техніка здебільшого перекидається з Білорусі в Росію на лінію фронту, а не навпаки - з Росії в Білорусь. Зараз російських військових на території Білорусі не так багато, трішки більше за тисячу людей, тільки пару російських літаків розміщуються на білоруській території, ну і пару тисяч білоруських військових, які насправді не мають сучасного обладнання та озброєння, щоб будь-яку загрозу для України створювати. Але коли ця ситуація зміниться, ми будемо про це повідомляти і Україну, і українських партнерів інформувати, і наші контакти в Збройних Силах тримають руку на пульсі в цій справі", - розповів він.

Франак Вячорка також зазначив, що для втягнення Білорусі у війну Росії проти України потрібно значно більше військових.

"Але ми знаємо з перших вуст, що настрій всередині білоруських військових дуже негативний щодо можливого втягнення білоруської армії до війни проти України. І ми знаємо, що в порівнянні з 22 роком зараз моральний стан білоруських військових набагато гірший. Я навіть не можу собі уявити мобілізацію, щоб будь-яку провокацію чи операцію провести на кордоні з Україною це треба у 2-3-5 разів більше військових у збройних силах Білорусі, щоб це зробити, треба змобілізувати білорусів. Коли це почнеться, це просто викличе хаос і дестабілізацію всередині країни. Що теж з іншого боку може дати нам, демократичним силам, нове вікно можливостей", - сказав радник Світлани Тихановської.