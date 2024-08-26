Більша частина росіян не проти закінчення війни, - політичний експерт Денисенко
Вадим Денисенко, політичний експерт, журналіст, зауважив, що зараз вперше соціологічне дослідження у РФ показало стрибок щодо кількості росіян, яким важливіше початок переговорів, ніж утримання захоплених територій
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми робимо соціологію, тобто видання "Ділова столиця" та соціологічна компанія "Нью імідж груп", з перших днів війни проводимо соціологічні дослідження на території РФ. І зараз вперше соціологія показала стрибок щодо кількості людей, які говорять про те, що росіянам важливіше початок переговорів, ніж утримання захоплених територій. У серпні, порівнюючи з результатами травня, така кількість людей збільшилася на 10%. Тому це величезний стрибок за показниками для РФ. Можемо зазначити, що більша частина росіян на сьогодні говорить, що вони не проти закінчення цієї війни", - прокоментував політичний експерт.
За його словами, зараз жителі РФ де-факто стоять на роздоріжжі у своїх думках. З одного боку – прискорення закінчення війни та мирні переговори, з другого – змирення з тим, що війна триватиме довго. Зараз переважає думка, що треба робити переговори, власне, на це не може не звертати увагу Кремль.
"Ключова зміна відбулася серед росіян у поколінні віком 35-45 років. В Росії – головний розкол між молоддю та старшим поколінням, тобто є Росія до 35 років, а є Росія після 55 років. Це дві різні Росії, які взагалі по-різному мислять, ставляться до війни. Молодь є найбільш пацифістична, антивоєнна, хоча серед них 4% стабільно підтримує війну. Станом на зараз можемо сказати, що за ці останні три місяці відбувся різкий крен покоління віком 35-45 років, вперше ми його зафіксували рік тому, але він був кволим і таким латентним, скритним. А зараз це покоління почало різко хилитися у бік переговорів, припинення війни, нормалізації життя. А з іншого боку два роки тому упоротих "ура-патріотів" у РФ було 20-23%, а на цей час їх 30-33%. Це ключові зніми, які відбулися", - резюмував Вадим Денисенко.
- 25 серпня доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга в етері Еспресо висловив думку, що до кінця поточного року в Росії наростатиме невдоволення росіян владою, яке буде тільки масштабуватись.
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