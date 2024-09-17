Більшість міст окупованої Луганщини потопають у сміттєвих звалищах, - Лисогор
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор зазначив, що люди обирають місця прямо в межах населених пунктів, де починають накопичувати відходи
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Більшість міст окупованої Луганщини потопають у сміттєвих звалищах через те, що ніхто не займається належною утилізацією відходів, і сміття не вивозиться. Люди обирають місця прямо в межах населених пунктів, де починають накопичувати відходи. Це призводить до появи щурів, мишей та створює загрозу для екології", - зауважив Лисогор.
За словами голови Луганської ОВА, окупанти обіцяли побудувати шість сміттєпереробних заводів, але нічого не робиться, і проблема лише погіршується.
"Сміття просто накопичується, а перероблювання обмежується тим, що його згортають бульдозерами на околицях міста - і на цьому все", - наголосив Лисогор.
- Раніше повідомляли, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області демонтують системи живлення шахт, а також вимикають високовольтні лінії.
- За три роки тимчасової окупації Сєвєродонецька Луганської області російські загарбники провели опалення лише в декількох будинках місцевих жителів.
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