Більшість міст окупованої Луганщини потопають у сміттєвих звалищах, - Лисогор

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Більшість міст окупованої Луганщини потопають у сміттєвих звалищах через те, що ніхто не займається належною утилізацією відходів, і сміття не вивозиться. Люди обирають місця прямо в межах населених пунктів, де починають накопичувати відходи. Це призводить до появи щурів, мишей та створює загрозу для екології", - зауважив Лисогор.

За словами голови Луганської ОВА, окупанти обіцяли побудувати шість сміттєпереробних заводів, але нічого не робиться, і проблема лише погіршується.

"Сміття просто накопичується, а перероблювання обмежується тим, що його згортають бульдозерами на околицях міста - і на цьому все", - наголосив Лисогор.