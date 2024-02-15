Біля Хромового українська артилерія зупинила ворога, - 26-та артбригада імені генерал-хорунжого Дашкевича
Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що біля Хромового ЗСУ зупинили ворожу контратаку й знищили частину особового складу РФ
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку продовжуються активні штурмові дії з боку ворога. Росіяни намагаються просунутися на Часів Яр. Бої тривають в районі Кліщіївки, Хромового, Іванівського. Саме біля Хромового українською артилерією зупинено ворожу контратаку, знищено частину особового складу РФ й 4 броньовані машини. Окупанти залучають різноманітну артилерію - міномети, ствольну артилерію, РСЗВ. Також ворог намагається на цьому напрямку долучати авіацію - це керовані авіаційні фугасні бомби", - зауважив Калашніков.
Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича також додав, що на південному фланзі Бахмутського напрямку спостерігаємо постійні намагання ворога просунутися.
"Росіянам то вдається десь просуватися, то ми їх відкидаємо. Там неоднозначний стан. Противник не полишає спроб здолати Кліщіївку, тому що це панівна висота біля Бахмута. Росіяни мають пріоритетні напрямки, вони хочуть закрити саме південний фланг Бахмута, щоб сконцентруватися на напрямку Часового Яра. Однак йому це не вдається, тривають жорсткі бої", - наголосив Калашніков.
- Протягом минулої доби українські бійці відбили атаки російських окупантів на 8 напрямках, найбільше - на Авдіївському. Також ЗСУ знищили 950 загарбників.
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