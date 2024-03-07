Біля Первомайська пекло, оскільки ворог пішов у наступ: офіцер "Легіону Свободи" з Мар'їнського напрямку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Напрямок дуже гарячий. Сьогодні пекло біля Первомайська, оскільки ворог там пішов у наступ. Росіяни також тиснуть біля Невельського та біля Мар'їнки, намагаючись максимально розширити плацдарм для подальшого наступу. Сьогодні Силами оборони відбито наступ біля Мар'їнки, зокрема з північного напрямку, де ворог намагається тиснути на Красногорівку", - зауважив Воронов.

За словами офіцера "Легіону Свободи", є певне просування ворога біля Новомихайлівки.

"Активно себе проявляють 33-тя і 39-та мотострілецькі бригади ворога. Силам оборони України сьогодні не просто, але ми мужньо намагаємося стабілізувати ситуацію й не пропустити ворога далі. Є відтинки фронту, зокрема біля Старомихайлівки, де ворог так само намагається обстрілювати наші позиції. Там зіткнення відбуваються на рівні декількох позицій, але лінія зіткнення при цьому не рухається", - наголосив Воронов.