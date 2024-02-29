Біля Сімферополя пролунали вибухи: міноборони РФ повідомило про збитий БПЛА

Про збитий безпілотник повідомило міноборони РФ.

"Близько 15:45 припинено спробу "київського режиму" зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах "на території РФ". Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.

Телеграм-канал "Кримський вітер" додає, що у Сімферопольському та Червоногвардійському районах було чутно сильний вибух. Згодом пролунали ще вибухи.