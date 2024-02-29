Біля Сімферополя пролунали вибухи: міноборони РФ повідомило про збитий БПЛА
Російське відомство стверджує, що над півостровом було збито БПЛА "літакового типу". Місцеві медіа пишуть про сильні звуки вибухів
Про збитий безпілотник повідомило міноборони РФ.
"Близько 15:45 припинено спробу "київського режиму" зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах "на території РФ". Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено над територією Республіки Крим", - йдеться у повідомленні.
Телеграм-канал "Кримський вітер" додає, що у Сімферопольському та Червоногвардійському районах було чутно сильний вибух. Згодом пролунали ще вибухи.
- Російське міністерство оборони увечері 25 лютого заявило про буцімто збиття двох ракет над акваторією Чорного моря.
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