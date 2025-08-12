Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу
Оновлено

Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу

Ольга Бабишена
12 серпня, 2025 вiвторок
18:49
Війна з Росією ЗАЕС

У вівторок, 12 серпня, поблизу енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції виникла пожежа: наслідки займання встановлюють

Зміст

Про це повідомляє Енергоатом. 

Вказано, що пожежа виникла поблизу енергоблоків станції. За наявною інформацією, горить сухий очерет на місці зруйнованого росіянами Каховського водосховища.

"Чергова подія сьогодні вже безпосередньо загрожує ядерній, радіаційній і пожежній безпеці станції через близькість місця горіння до критичної інфраструктури ЗАЕС", - наголосили в Енергоатомі. 

Поблизу енергоблоків окупованої Запорізької АЕС зафіксували пожежу

фото: Енергоатом

Спершу про займання інформувало  Міненерго. 

"У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються", - йдеться у повідомленні. 

У Міненерго зазначили, що вантажний порт розташований за межами охоронюваного периметра станції.

У міністерстві наголосили, що цей інцидент вкотре нагадує про загрози, які створює російська окупація найбільшого ядерного об’єкта в Європі. 

"Постійне розміщення російськими військовими своєї техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також безперервний психологічний тиск на український персонал станції є грубим порушенням міжнародного права та основоположних принципів ядерної безпеки", - підкреслили в Міненерго. 

У відомстві наголосили, що будь-які провокації чи військові дії на промисловому майданчику Запорізької АЕС можуть призвести до непередбачуваних і катастрофічних наслідків. 

"Єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є негайна та повна демілітаризація і деокупація Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського ДП НАЕК "Енергоатом"", - додали в Міненерго. 

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що невідомо, чи є загроза для ЗАЕС. За його словами, гасіння пожежі на цій території ускладнено щільним мінуванням берегової лінії.  

 

У ЦПД відкинули російські маніпуляції на тлі займання поблизу ЗАЕС

Про це інформує Центр протидії дезінформації. 

Там розповіли, що російські пропагандисти активно маніпулюють ситуацією навколо Запорізької АЕС, звинувачуючи українські війська в обстрілах території станції. Зокрема, росіяни заявляють, що, мовляв, займання поблизу ЗАЕС виникло через нібито обстріли з боку ЗСУ.  Водночас офіційні ресурси не підтверджують цю інформацію. 

"Такі спроби маніпулювання є частиною російської кампанії з дезінформації, що має на меті звинуватити Україну в провокаціях і перекласти відповідальність за загрози ядерній безпеці на українську сторону напередодні перемовин президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Постійне розміщення російських військових на території ЗАЕС, а також психологічний тиск на український персонал станції є порушенням міжнародних норм і може призвести до непередбачуваних наслідків для всієї Європи", - наголосили в ЦПД. 

  • 10 серпня російський обстріл пошкодив Зовнішній кризовий центр ЗАЕС, який є ключовим елементом системи безпеки станції та забезпечує моніторинг радіаційної обстановки. 
Читайте також:
