"Битва між Заходом і Росією": очільник Ростеху Чемезов заявив про нібито ризик глобального конфлікту
Генеральний директор "Ростеху" Сергій Чемезов заявив, що США та західні союзники ризикують спровокувати глобальну війну, якщо далі дозволятимуть Україні атакувати територію РФ
Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.
"До ситуації, коли Захід на чолі зі Сполученими Штатами провокує війну, ми повинні бути готові. Іде третій рік "спецоперації" - Росія почувається впевнено", - заявив Чемезов.
Водночас він назвав війну в Україні "битвою між Заходом і Росією".
За його словами, ніхто не надасть часові рамки, коли війна може закінчитися. Також він звинуватив США у розпалюванні конфлікту, постачаючи зброю Україні та дозволяючи завдавати ударів по Росії.
"Чим далі, тим більше ризик того, що світ буде втягнутий у глобальний конфлікт. Це виглядає дивно, але західні країни, схоже, не розуміють, наскільки це для них несе загрозу", - каже пропагандист.
Довідка. Сергій Чемезов - генеральний директор корпорації "Ростех", яка постачає військове озброєння Росії для війни проти України.
- Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вважає, що РФ могла потрапити у "переговорну пастку". Він відкинув можливість перемовин з Україною до "повного розгрому ворога".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.59
- EUR Купівля 45.45Продаж 46.18
- Актуальне
- Важливе