Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

"До ситуації, коли Захід на чолі зі Сполученими Штатами провокує війну, ми повинні бути готові. Іде третій рік "спецоперації" - Росія почувається впевнено", - заявив Чемезов.

Водночас він назвав війну в Україні "битвою між Заходом і Росією".

За його словами, ніхто не надасть часові рамки, коли війна може закінчитися. Також він звинуватив США у розпалюванні конфлікту, постачаючи зброю Україні та дозволяючи завдавати ударів по Росії.

"Чим далі, тим більше ризик того, що світ буде втягнутий у глобальний конфлікт. Це виглядає дивно, але західні країни, схоже, не розуміють, наскільки це для них несе загрозу", - каже пропагандист.

Довідка. Сергій Чемезов - генеральний директор корпорації "Ростех", яка постачає військове озброєння Росії для війни проти України.