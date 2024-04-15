"Бійці на фронті деморалізовані тим, що їх кинули": нардеп Разумков про питання демобілізації

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Закон про мобілізацію не вирішує жодних поставлених перед нами питань і щодо мобілізації, і щодо демобілізації, і питання ротації. Нещодавно повернувся з командою з відрядження. Після прийняття закону ми відразу поїхали на фронт, були на Запорізькому й Краматорському напрямках. Там спілкувалися з рядовими бійцями, яким нічого не заважає розмовляти. Вони деморалізовані тим, що їх кинули. Це фактично цитата тому, що питання демобілізації заніс уряд. Це зробив президент через уряд, вони подали цю норму про 36 місяців", - пояснив Разумков.

За словами народного депутата, усіх військових не влаштовувало й 36 місяців, тому що це дуже забагато, але це було б хоч світло в кінці тунелю.

"Коли прибрали це, прибрали й не підтримали наші пропозиції щодо ротації, то у хлопців є абсолютне нерозуміння. Кожен другий говорить, що воює від 24 лютого до того часу, допоки нас уб'ють або коли ми отримаємо каліцтво й таким чином зможемо потрапити до своїх рідних. Це серйозний удар по моральному стану наших захисників. Це несправедливо й нечесно щодо бійців", - наголосив Разумков.