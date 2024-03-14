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Війна з Росією: хроніка
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"Бійці, про яких мріє кожен командир": Сирський привітав українських добровольців, які пішли на війну

14 березня, 2024 четвер
08:59
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у привітанні до Дня українського добровольця згадав оборонців Майдану, які пішли на війну 10 років тому та перших, хто долучився до війська у лютому 2022-го

Привітання він опублікував нау своєму telegram-каналі.

"Плануючи свій напад на Україну, росіяни холоднокровно прорахували всі наші сили і засоби для оборони. Вони чітко бачили свою перевагу, але не врахували одного - духу і волі українських добровольців, які піднялися на захист України", - сказав він.

Він згадав, як 10 років тому, 14 березня, вранці прямо з Майдану Незалежності сотні бійців самооборони вирушили на вишкіл у Нові Петрівці на Київщині: "Вони стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії України. За кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах України. Вчорашні вчителі, лікарі, студенти, підприємці, спортсмени, айтівці зробили свій вибір - боронити незалежність України". 

"Я памʼятаю обличчя в добробатах в зоні Антитерористичної операції на сході України, памʼятаю цю відвагу і шалену мотивацію. Це бійці, про яких мріє кожен командир, кожен воєначальник. У всьому світі", - наголосив головком. 

Та пригадав лютий 2022 року і черги до ТЦК у столиці.

"Наплив був такий, що всіх охочих не встигали мобілізовувати. Командуючи обороною столиці, я дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони, на базі сил територіальної оборони, бо розумів, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну" - зазначив він.

Сирський переконаний, що з такими оборонцями України Росії ніколи не перемогти: "Дивлячись на ті черги, я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві. Ні за три дні, ні за три місяці. Ніколи. Вони прорахувались знову, затягнувши себе і весь світ у страшну війну, яка неодмінно завершиться поразкою агресора, поразкою Росії".

Крім того, головком подякував усім добровольцям, які в майбутньому долучаться до лав Збройних сил.

"А ще я дякую усім майбутнім добровольцям. Дякую тим, хто прийде до війська завтра, післязавтра, за місяць. Дякую, що дивитесь вакансії у війську, що шукаєте для себе посаду, що переймаєтесь тим, як долучитись до оборони України. Ми зробимо все, щоб для кожного і кожної з вас знайшлось місце відповідне до ваших навичок, умінь і можливостей" - написав Сирський.

Теги:
Україна
АТО
Революція Гідності
Олександр Сирський
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