Бійці тероборони встановили синьо-жовтий стяг на лівобережжі Херсонщини

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Екіпаж БПЛА 124-ї окремої бригади територіальної оборони з позивними "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат" встановили прапор на одній з конструкцій на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області”, - написав він.

Також він поділилися відео, на якому показано, як встановлювали синьо-жовтий стяг.