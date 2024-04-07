Бійці тероборони встановили синьо-жовтий стяг на лівобережжі Херсонщини
На тимчасово окупованій частині Херсонської області бійці екіпажу БПЛА територіальної оборони за допомогою безпілотника встановили український прапор
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
"Екіпаж БПЛА 124-ї окремої бригади територіальної оборони з позивними "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат" встановили прапор на одній з конструкцій на Лівобережжі Дніпра в Херсонській області”, - написав він.
Також він поділилися відео, на якому показано, як встановлювали синьо-жовтий стяг.
- 1 квітня повідомлялось, що українські прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів біля Бахмута за допомогою безпілотника.
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