Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України біля ворожих позицій

Про це повідомляє ДПСУ.

"Прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів. Між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, досі перебувають загарбники", - зазначили прикордонники, додавши, що попри це аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста" підняли там український стяг.

Начальник розвідки підрозділу "Фенікс" на псевдо "Пан" каже, що давно хотіли реалізувати таку ідею. За його словами, військові ретельно готувалися до цього й вирішили це зробили саме за допомогою БПЛА, адже "ми аеророзвідка".

Він каже, що підготовка тривала два дні, що включали також тренування на полігоні. А час для встановлення було вибрано, коли ворог найменш пильний - вночі.

На прапорі України, встановленому на водонапірній вежі, зображена символіка підрозділу "Фенікс".