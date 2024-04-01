Під Бахмутом прикордонники встановили прапор України біля ворожих позицій
Українські прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів біля Бахмута за допомогою безпілотника
Про це повідомляє ДПСУ.
"Прикордонники встановили прапор України практично над позиціями російських окупантів. Між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута, досі перебувають загарбники", - зазначили прикордонники, додавши, що попри це аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста" підняли там український стяг.
Начальник розвідки підрозділу "Фенікс" на псевдо "Пан" каже, що давно хотіли реалізувати таку ідею. За його словами, військові ретельно готувалися до цього й вирішили це зробили саме за допомогою БПЛА, адже "ми аеророзвідка".
Він каже, що підготовка тривала два дні, що включали також тренування на полігоні. А час для встановлення було вибрано, коли ворог найменш пильний - вночі.
На прапорі України, встановленому на водонапірній вежі, зображена символіка підрозділу "Фенікс".
- Протягом березня 2024 року протиповітряна оборона Сухопутних військ знищила 326 засобів повітряної розвідки та нападу росіян, зокрема понад 150 "шахедів".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.9 Купівля 38.9Продаж 39.43
- EUR Купівля 42.12Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе