Бійці ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі

Про це повідомила пресслужба 210-го окремого штурмового полку.

Там розповіли, що військовим вдалося вибити російські війська з укріплених позицій, які тривалий час не могли захопити інші підрозділи.

"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків", - йдеться у заяві полку.

Українським військовим вдалося не лише звільнити частину території, а й уникнути втрат серед особового складу.