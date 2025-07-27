Бійці ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі
Українській військові успішно вибили окупаційні війська на Запорізькому напрямку та просунулися вперед
Про це повідомила пресслужба 210-го окремого штурмового полку.
Там розповіли, що військовим вдалося вибити російські війська з укріплених позицій, які тривалий час не могли захопити інші підрозділи.
"Такий успіх став можливим виключно завдяки детально спланованій та ідеально виконаній штурмовій операції з використанням артилерії та дронів для підтримки штурмовиків", - йдеться у заяві полку.
Українським військовим вдалося не лише звільнити частину території, а й уникнути втрат серед особового складу.
- Також військові 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які нині діють у складі 11 корпусу, 25 липня відбили великий штурм росіян у напрямку Сіверська на Донеччині.
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