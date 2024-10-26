Бійцям ЗСУ роздали українсько-корейський розмовник для спілкування з полоненими із КНДР, - InformNapalm
Міжнародна спільнота InformNapalm стверджує про отримання підрозділами Збройних Сил України українсько-корейського розмовника обсягом у 4 сторінки
Таке повідомлення з'явилося ввечері 26 жовтня 2024 року на ТГ-каналі спільноти.
Як наголошується Сили оборони України вже зараз готуються не просто знищувати перші групи північних корейців, "а і прагнуть давати цим солдатам шанс вижити, тобто демонструють людяний підхід".
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"Україна орієнтується на дотримання прав людини та міжнародних норм ведення війни, демонструє людяність стосовно тих, хто опинився у скрутному становищі та став інструментом в руках диктаторів для агресивної війни. Кожний північнокорейський солдат буде мати шанс скласти зброю і перейти на бік добра в цій війні, отримає шанс стати вільним громадянином Південної Кореї", - зазначає InformNapalm.
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Розмовник містить написання та звучання корейською мовою 75 команд, запитань і відповідей, необхідних у спілкуванні з північнокорейцями, які хотітимуть здатися в український полон. Повністю його можна скачати тут.
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