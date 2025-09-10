Благодійний фонд "Сталева Нація" збирає російські книги на утилізацію, зібрані кошти відправлять на потреби ЗСУ, - ветеран Івахів
БФ “Сталева нація” збирає російські книги на утилізацію, кошти будуть передані на потреби ЗСУ, а фінал акції заплановано на 13 вересня та відбудеться у Львові на Площі Ринок
Про це розповів рекрутер Центру рекрутингу української армії МОУ, ветеран, засновник БФ "Сталева Нація" Вадим Івахів.
"На цю акцію мене надихнула дуже близька людина. Потім ми з командою вирішили таку акцію. Адже, зараз дуже складно стало заохочувати людей на всілякі збори, багатьом вже не цікаві різні призи й навіть сувеніри з фронту мало кого заохочують. Люди дійсно донатять, але з кожним днем все менше й менше", - розповів Івахів.
Ветеран наголосив, що до акції долучились багато львівських шкіл та університетів.
"Люди викидають російську літературу, або спалюють. І тому ми вирішили, що можна організувати акцію зі збору російських книг на утилізацію, а виручені кошти передати на потреби ЗСУ. Тим самим, ми російською ж зброєю можемо допомогти нашій армії. До нас долучились чимало львівських шкіл й університетів. Вчора ми зібрали понад 300 кг з двох шкіл. Гадаю, що ця акція принесе свою користь й результат. До речі, фінальний день акції пройде 13 вересня на Площі ринок у Львові", - додав він.
